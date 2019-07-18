В список попали двое бывших губернаторов, а также двое лидеров ополченцев, причастных к нарушению прав человека.

Власти США внесли в санкционный "список Магнитского" четырёх граждан Ирака. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

В список попали политики Ахмад ад-Джабури и Нофаль аль-Акуба, а также лидеры ополченцев Райан аль-Килдани и Ваад Кадо. В Вашингтоне считают, что эти лица причастны к серьёзному нарушению прав человека. Аль-Килдани возглавляет группу ополченцев, которая действует на освобождённых от ИГИЛ* территориях. Другой лидер ополченцев Ваад Кадо, по утверждению США, причастен к различным преступлениям, включая похищения людей, грабёж и рэкет.

Аль-Акуба был отстранён от должности губернатора провинции Найнава, где в марте 2019 года в результате крушения парома погибло около 100 человек. После отстранения чиновник бежал. Ад-Джабури был включён в санкционный список за причастность к коррупции.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.