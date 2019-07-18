В Италии умер писатель Лучано Де Крешенцо

Итальянский писатель, телеведущий, актёр, кинорежиссёр и сценарист Лучано Де Крешенцо скончался в Риме на 91-м году жизни. Об этом сообщило ANSA.

Как уточняется, последние дни своей жизни мужчина провёл в госпитале.

Свою первую книгу — "Так говорил Беллависта" — Де Крешенцо представил в 1977 году. Дебют оказался успешным, книга была продана тиражом более 600 тысяч экземпляров. В период с 1977 по 2000 год по всему миру книги его авторства были проданы тиражом в 18 миллионов экземпляров.