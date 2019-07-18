Пожизненно осуждённый раскрыл тайну подземного побега из Бутырки

Чтобы прорыть туннель, ведущий на свободу, российским зэкам понадобился один месяц.

Пожизненно осуждённый Владимир Железогло рассказал о "побеге века" из Бутырского следственного изолятора, который он вместе с двумя другими заключёнными совершил в 2001 году.

Как сообщает "Московский комсомолец", он сидел в камере № 76 вместе с Анатолием Куликовым, позднее к ним подселили ещё одного сокамерника — Бориса Безотечество, именно ему и пришла в голову идея побега.

— Получилось так, что на прогулке во внутреннем дворике мы нашли проволоку толстую метра полтора длиной. Тайно пронесли её в камеру, чтобы изготовить штырь, — рассказал изданию Железогло, добавив, что они не собирались со штырём нападать на сотрудников тюрьмы.

Заключённые начали точить проволоку об пол, после чего в нём образовался глубокий паз в бетоне. Безотечество прыгнул несколько раз в этом месте, и неожиданно пол под ним провалился. Образовалось отверстие размером 60 на 60 см.

— Подняли плиту, под ней — песок. Убрали его. Дальше видим — кладка известковая. Штукатурка, значит. Мы и её легко убрали. Потом кирпичи. А уже под ними увидели трубы. Это была теплотрасса в подвале, — пояснил Железогло.

По трубам теплотрассы и удалось сбежать заключённым. Сначала Железогло и Безотечество хотели покинуть тюрьму вдвоём, но затем к ним присоединился Куликов. Все вместе они ковыряли штукатурку, раскапывали песок руками и сливали его с водой в унитаз, кирпичи выбрасывали в подвал.

— У нас было два плана тюрьмы. Один общий — его дали зэки, которые сидели в камере на этаже над нами. А второй — план действий при пожаре: каким камерам куда выходить. Его дал сотрудник один, — добавил Железогло.

Пройдя по трубам под землёй, заключённые смогли вылезти во дворе спецприёмника, который находился за территорией Бутырки.

Впоследствии двоих беглецов правоохранители задержали в Московской области через месяц после побега, третьему же (Борис Безотечество) удавалось скрываться около полутора лет. Он был пойман в апреле 2003 года.

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