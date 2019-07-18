Политолог: Беглов продемонстрировал заботливый подход к решению проблем горожан

Представленный президенту России Владимиру Путину доклад врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о новых мерах соцподдержки жителей города является революционным шагом. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала политконсультант Алёна Август.

— В целом это большой комплекс новых социальных благ, о чём возможно было задуматься раньше. Нужно отдать ему должное. Это такой подход — очень заботливый. Не забыты ни дети, ни старшее поколение, особенно блокадники! И забота о самой больной теме — это оплата услуг ЖКХ. Это революционный шаг, — сказала она.

Собеседница редакции, в частности, напомнила о работе Беглова по оптимизации деятельности коммунальных служб. По её словам, врио губернатора смог не только разобраться, но и оптимизировать эту сложную структуру.

— Одно дело — сказать громко с трибуны, как это у нас некоторые говорят "Мы переплачиваем!", а другое дело — это не сказать, а сделать, что теперь вы переплачивать не будете. Это действительно касается каждой семьи, — отметила Август.

Политконсультант добавила, что заботливым шагом является и то, что Беглов в своём докладе коснулся блокадников.

— Представить нам сейчас, живущим в мирное время, даже день провести в блокадном Ленинграде — думаю, мурашки по коже идут сразу! Такой шаг, что уже не будет являться барьером, а что будет расширяться круг получателей этой поддержки, — это очень важно не только для самих пожилых людей, которых затронула блокада, а возможно, для всех нас, — уверена эксперт.

Заслуживают отдельной похвалы и "бережливые поликлиники", и введение бесплатного проезда в электричках для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, резюмировала политконсультант.

Как сообщалось ранее, во время визита президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов представил доклад о новых мерах социальной поддержки петербуржцев. В частности, врио губернатора рассказал о введении круглогодичного бесплатного проезда в электричках для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, о запуске службы "социальных участковых", а также о внедрении социальной "Карты петербуржца", обладателями которой стали 45 тысяч горожан.