Вышел финальный трейлер фильма "Оно-2"

Кинокомпания WBRussia выпустила финальный трейлер фильма ужасов "Оно-2". Режиссёром сиквела, как и первого фильма, выступил Андрес Мускетти.
По сюжету действие картины разворачивается спустя 27 лет после событий первого фильма. Зло снова возвращается в городок Дерри. В главных ролях зрители смогут увидеть Джессику Честейн, Джеймса Макэвоя, Билла Хейдера, Софию Лиллис, Финна Вулфорда и других. В роли клоуна Пеннивайза — Билл Скарсгард.
В России картина выйдет в прокат 5 сентября 2019 года.
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