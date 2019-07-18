Вышел финальный трейлер фильма "Оно-2"

Ждать премьеру фильма осталось совсем недолго. Прокат ужастика в России начнётся 5 сентября.

Кинокомпания WBRussia выпустила финальный трейлер фильма ужасов "Оно-2". Режиссёром сиквела, как и первого фильма, выступил Андрес Мускетти.

По сюжету действие картины разворачивается спустя 27 лет после событий первого фильма. Зло снова возвращается в городок Дерри. В главных ролях зрители смогут увидеть Джессику Честейн, Джеймса Макэвоя, Билла Хейдера, Софию Лиллис, Финна Вулфорда и других. В роли клоуна Пеннивайза — Билл Скарсгард.

В России картина выйдет в прокат 5 сентября 2019 года.