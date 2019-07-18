В Донецке скончалась пенсионерка, пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ

В больнице Донецка скончалась женщина 1951 года рождения, пострадавшая при обстреле окраин города Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Как уточняется, женщина была госпитализирована с проникающим ранением брюшной полости, осколочными ранениями правой голени, бедра, предплечья, левого плеча и травматическим шоком 2-й степени.

Ранее Лайф писал, что при обстреле ВСУ погибла пожилая жительница Горловки. Она стала первой жертвой обстрелов ВСУ в Донбассе с момента инаугурации Владимира Зеленского. В связи с её гибелью СК России возбудил уголовное дело о применении запрещённых средств и методов ведения войны.