В Минздраве рассказали, что пальмовое масло безвредно при умеренном потреблении

Диетолог призвал производителей пищевых продуктов честно указывать состав на упаковке.

Пальмовое масло, как и другие жиры, должно присутствовать в рационе человека. Но при этом важно знать норму. Об этом ТАСС заявил главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

— Что касается пальмового масла — это хороший продукт при условии, если оно правильно очищено, правильно доставлено и соответствует нашим требованиям, — сказал доктор.

По его словам, большое количество пальмового масла может привести к нарушению метаболизма. Диетолог напомнил, что суточная норма потребления любых жиров должна составлять 30% от общей калорийности рациона.

Также Тутельян призвал производителей пищевых продуктов быть ответственными и правдиво указывать на упаковке состав.

Ранее стало известно, что в России могут отменить налоговые льготы на продукты с пальмовым маслом.