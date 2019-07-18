Путин поручил обеспечить малоимущие семьи жильём из публичной собственности

Согласно другому поручению, к 2024 году власти должны предоставлять под социальное жильё более 40 миллионов квадратных метров в год.

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильём на условиях сохранения площадей в публичной собственности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Это поручение дано по итогам проверки исполнения решений главы государства в рамках реализации проекта "Жильё и городская среда". Срок исполнения данного поручения истекает 10 октября 2019 года.

Кроме того, к 2024 году власти рассчитывают предоставлять под застройку социального жилья и формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства более 40 миллионов квадратных метров в год.

Ранее сообщалось, что президент России внёс поправки в федеральный бюджет на 2019 год.