СК начал проверку после гибели семи человек в ДТП в Туве

В Туве проводится доследственная проверка по факту гибели семи человек, в том числе троих детей, в ДТП. Об этом сообщается на сайте республиканского СУ СК РФ.

Правоохранители выясняют, имело ли место нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

По предварительной информации, вечером 18 июля на 18-м километре автотрассы Кызыл — Эрзин автомобиль Toyota Camry, которым управлял сотрудник Росгвардии, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Priora. В отечественной легковушке ехало восемь человек, в том числе трое детей.

В результате ДТП семь человек, в том числе оба водителя и трое несовершеннолетних, погибли. Ещё два человека были госпитализированы.

На месте аварии работает следственная группа, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.