Трамп: США пока не планируют вводить против Турции санкции за покупку С-400

США на данный момент времени не рассматривают возможность введения санкций в отношении Турции за покупку российских ЗРК С-400. Об этом сообщил журналистам в Белом доме американский лидер Дональд Трамп.

— Нет, мы не изучаем это [введение санкций] в данный момент, — заявил президент США на вопрос об американском ответе на покупку Анкарой российских ЗРС.

Напомним, что ранее в Вашингтоне заявили, что в связи с покупкой Анкарой российских систем С-400 Турция перестанет быть участником программы по разработке бомбардировщиков F-35. Сворачивание проекта сотрудничества планируется осуществить в марте 2020 года. Реакцией Турции стало заявление об ошибочной позиции США, которая нанесёт урон стратегическим отношениям двух стран.