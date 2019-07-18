Трамп заявил о сбитом ВМС США иранском беспилотнике

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами в Белом доме заявил, что корабль ВМС страны сбил беспилотный летательный аппарат Ирана в Ормузском проливе.

— Беспилотник был тотчас уничтожен, — заявил Трамп.

Отмечается, что летальный аппарат находился слишком близко к американскому кораблю, что и послужило поводом для атаки.

Добавим, что это не первый подобный инцидент в отношениях между странами. 20 июня силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили американский беспилотник.