Трамп заявил о сбитом ВМС США иранском беспилотнике

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Президент США Дональд Трамп. Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами в Белом доме заявил, что корабль ВМС страны сбил беспилотный летательный аппарат Ирана в Ормузском проливе.

Беспилотник был тотчас уничтожен, — заявил Трамп.

Отмечается, что летальный аппарат находился слишком близко к американскому кораблю, что и послужило поводом для атаки.

Добавим, что это не первый подобный инцидент в отношениях между странами. 20 июня силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили американский беспилотник.

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