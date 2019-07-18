Суд арестовал росгвардейца по делу о подброшенных подростку наркотиках

В Санкт-Петербурге суд арестовал сотрудника Росгвардии, который является одним из фигурантов дела о подброшенных подростку наркотиках. Об этом сообщает пресс-служба городских судов.

— Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Бойкова, подозреваемого в совершении преступления по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), — говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля в Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, которых подозревают в подкидывании школьнику 2003 года рождения наркотиков и последующем вымогательстве.