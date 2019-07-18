В Москве дерево упало на машины и здание кафе — видео

На Мантулинской улице в центре Москвы из-за сильного ветра дерево упало на несколько рядом стоящих автомобилей, здание кафе и повредило газовую трубу. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

На кадрах можно увидеть, что дерево повредило несколько иномарок, в числе которых оказались автомобили Porsche и Skoda. По словам очевидцев, серьёзно пострадали три машины.

Кроме того, из-за падения дерева произошла утечка газа. В результате инцидента никто не пострадал.