МВД не возбудило дело против задержанной с лекарствами матери больного ребёнка

Правоохранительные органы не нашли оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, задержанной в отделении почты при попытке забрать посылку с лекарствами для больного ребёнка. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

— Результаты доследственной проверки, проведённой сотрудниками таможни, не содержат оснований для возбуждения уголовного дела и не позволяют принять решение в соответствии со ст. 145 УПК РФ, — рассказал начальник ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о задержании в Москве женщины, заказавшей иностранные противосудорожные препараты для своего больного сына. После этого в ГУ МВД РФ по Москве опровергли данные о задержании. В таможенной службе объяснили действия сотрудников тем, что у матери больного ребёнка не было при себе ни рецепта, ни назначения врача на это лекарство.