Новая глава Еврокомиссии выступила за сохранение антироссийских санкций

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью итальянской La Repubblica заявила о необходимости сохранения санкций против России.

В ходе беседы она говорила о "враждебном отношении" со стороны Москвы из-за аннексии Крыма и попыток разделить Европу.

— Исходя из нашей позиции силы, мы должны сохранять санкции и в то же время предлагать диалог, — заявила фон дер Ляйен.

Кроме того, политик выступила за борьбу с противниками вместе с США, а не по отдельности.

Отметим, Урсула фон дер Ляйен неоднократно выступала за ужесточение позиции в отношении Москвы.