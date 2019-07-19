СК предъявил окончательное обвинение по делу Шестуна

По словам его супруги, в этот момент бывший чиновник находился на носилках и, возможно, ничего не слышал.

Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. Об этом ТАСС рассказала его супруга Юлия.

— Сегодня следствие зачитало обвинение в окончательной редакции Александру Шестуну. По ряду сведений окончательная редакция аналогична тому, что предъявляли следователи ранее, — рассказала жена бывшего чиновника.

По её словам, в первом эпизоде речь идёт о выделении участков земли под строительство торгового центра в деревне Борисово девять лет назад. Второй появился на основании показаний бывшей начальницы Департамента по спорту Татьяны Гришиной.

Юлия Шестун также отметила, что в момент оглашения обвинения её супруг находился на носилках и, возможно, ничего не слышал. Обеспокоенность состоянием здоровья Шестуна выразил и его адвокат.

— Врач сказал, что весит Александр 69,7 кг. Ни на чьи вопросы он не реагировал. Только несколько раз, когда его сильно тормошил врач, он что-то нечленораздельное бурчал, похожее на "Мне плохо", — сообщил ТАСС правозащитник Шестуна Андрей Гривцов.

Александр Шестун был главой Серпуховского района с 2003 по 2018 год. В течение всего срока на этом посту, по мнению Следственного комитета РФ, он занимался предпринимательской деятельностью через подставных лиц. Вместе с сообщниками проворачивал аферы с муниципальной землёй, которые принесли ему миллиарды.