Гульнару Каримову увезли из колонии на скорой

Как отмечает её адвокат, в исправительном учреждении ему отказывали в доступе к клиентке, мотивируя тем, что нужны документы, подтверждающие его должность.

Дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову вывезли из колонии на скорой помощи. Об этом сообщил её швейцарский адвокат Грегуар Манжа в "Твиттере".

— Согласно достоверному источнику информации, Каримова находилась в машине скорой помощи, которая покинула Зангиоту, пока я ждал её на улице, — написал Манжа в соцсети.

В колонии адвокату отказали в доступе к клиентке. По его словам, руководство учреждения требует от него документы, подтверждающие, что он является адвокатом Каримовой.

Напомним, Гульнара Каримова осуждена в августе 2015 года за вымогательство, против неё также выдвинуты и другие обвинения. В декабре 2017 года — после рассмотрения ещё одного дела — суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. В начале марта стало известно, что из-за нарушения условий пребывания под домашним арестом её перевели в колонию.