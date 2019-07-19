Прожившие в браке 71 год супруги умерли в один день

Они встретились в кафе в 1947 году, где мужчина сразу же заметил официантку, ради которой ходил в заведение, пока не пригласил её на свидание.

Прожившие в браке 71 год муж с женой умерли в один день. Об этом сообщает Metro.

История Герберта Делейгла и Мэрилин Фрэнсис началась в 1947 году в кафе, где последняя работала официанткой. Впоследствии Герберт признавался, что заходил туда, чтобы только увидеть свою будущую жену. Однажды он всё же набрался храбрости и пригласил её на свидание.

Спустя год Герберт и Фрэнсис сыграли свадьбу, едва не сорвав церемонию своим опозданием на час.

Супруги Делейгл скончались в больнице с разницей в 12 часов. У них остались шестеро детей, 16 внуков, 25 правнуков и три праправнука. По словам психиатра, причиной смерти женщины стало заболевание, которое могло быть вызвано уходом любимого человека.