В Марокко приговорили к смертной казни убийц скандинавских туристок

Марокканский суд приговорил к смертной казни трёх человек, обвиняющихся в убийстве двух скандинавских туристок. Об этом сообщает местный телеканал 2M.

— Уголовный суд первой инстанции, занимающийся вопросами терроризма, издал ... смертный приговор в отношении трёх главных обвиняемых по делу "Террористическое преступление в Эмлиле" (деревня в Атласских горах. — Прим. Лайфа), — поясняет СМИ, отмечая, что четвёртый соучастник преступления получил пожизненное заключение.

Напомним, в прошлом году в окрестностях горы Тубкаль (самой высокой вершины Марокко) нашли обезглавленные тела двух девушек — 24-летней датчанки Луизы Вестерагер Йесперсен и 28-летней жительницы Норвегии Марен Веланд. По данному делу арестовали четырёх человек, после чего спецслужбы задержали ещё девятерых, имеющих отношение к произошедшему.