Boeing сообщает о почти $5 млрд убытков из-за запрета полётов 737 MAX

В компании уже ожидается сокращение выручки за второй квартал на $5,6 миллиарда до уплаты налогов.

Американская компания Boeing сообщила об убытках в размере $4,9 млрд из-за запрета на эксплуатацию лайнеров типа 737 MAX, а также отсрочек в поставках данных самолётов.

— Boeing зарегистрирует нагрузку в размере $4,9 млрд ($8,74 за акцию после уплаты налогов) в связи с оценкой потенциальных поблажек потребителям за сбои [авиасообщения], обусловленные приостановкой эксплуатации 737 MAX и отсрочками поставок этих самолётов, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте производителя.

В компании уже ожидается сокращение выручки за второй квартал на $5,6 млрд до уплаты налогов. Кроме того, по прогнозу Boeing, себестоимость производства самолётов модели 737 возрастёт на $1,7 млрд во втором квартале.

Также известно, что крупные американские авиакомпании, такие как Southwest Airlines и United Airlines, продлили до 2 и 3 ноября приостановку лайнеров Boeing 737 MAX.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта 2019 года в Эфиопии, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек.

После этих инцидентов страны мира решили запретить полёты лайнеров данного типа, а авиакомпании начали массово отказываться от покупки самолётов 737 MAX.