США расширили санкционный список в отношении связанных с Ираном структур

Дело связано с компанией центрифужных технологий, которая играет ключевую роль в ядерной программе Тегерана.

США пополнили санкционные списки пятью людьми и семью организациями, включая четыре китайских и одну бельгийскую компанию, в связи с Ираном и ядерным нераспространением. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

— Сегодня управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США предприняло действия в отношении сети подставных компаний и агентов, причастных к получению материалов двойного назначения для находящихся под санкциями секторов ядерной программы Ирана, — говорится в сообщении ведомства.

Четыре человека имеют отношение к иранской компании центрифужных технологий. А компании, исходя из их именований, относятся к производству сплавов, инженерным разработкам, экспорту и импорту.

Согласно данным американских властей, попавшие под санкции структуры действовали в интересах иранской компании центрифужных технологий, играющей "ключевую роль в иранской ядерной программе обогащения урана через производство центрифуг, используемых на объектах, принадлежащих Организации по атомной энергии Ирана".