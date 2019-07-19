В Индии рассказали, при каком условии могут купить Су-57

Индия будет готова вернуться к вопросу сотрудничества с Россией в разработке и покупке истребителя пятого поколения Су-57 лишь после того, как он будет принят на вооружение в российской армии и покажет себя в деле. Об этом в интервью газете Вооружённых сил РФ "Красная звезда" рассказал главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа.

— Мы готовы рассматривать его на предмет приобретения после того, как увидим его в деле и он будет предоставлен нам на рассмотрение — проведение оценки, — заявил маршал.

Напомним, в 2018 году Индия вышла из совместного с Россией проекта по разработке военного истребителя пятого поколения. В качестве причины такого решения предполагались разные позиции сторон по финансовой составляющей проекта.