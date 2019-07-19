"Нафтогаз" готов договариваться с Россией по транзиту газа по сценарию ЕК

В случае несогласия с предложенным вариантом Киев хотел бы услышать причину отказа и встречное предложение Москвы.

Украинская компания "Нафтогаз" выразила согласие с планом вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича и готовность работать в соответствии с ним с согласия России. Об этом сообщает исполнительный директор компании Юрий Витренко на своей странице в "Фейсбуке".

— Господин Шефчович, вице-президент Еврокомиссии, на прошлой трёхсторонней встрече предложил вариант, который соответствует пониманию Европы об экономически обоснованных условиях транзита, которые могут быть реализованы на практике. Мы с этим вариантом согласны, — написал Витренко.

Согласно его словам, сотрудничество должно быть в рамках операторского соглашения относительно мощностей объёмом 90 млрд кубометров ежегодно и о бронировании мощностей (или своп) на 60 млрд кубометров ежегодно в среднем в течение десяти лет.

Исполнительный директор "Нафтогаза" отметил, что в случае несогласия с предложением Шефчовича Киев хотел бы услышать причину отказа, а также встречное предложение Москвы.

Напомним, что ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко писал о прекращении транзита российского газа через Украину после окончания 2019 года.