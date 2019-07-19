В Мексике 15 человек погибли в ДТП с автобусом

🇲🇽Tres personas murieron y 29 resultaron heridas en un accidente en Nayarit, #México— Voz de la Diáspora (@VozDiasporaSV) 18 июля 2019 г.
Un bus turístico se salió del camino y volcó en la carretera Tepic-Puerto Vallarta..
Se desconoce lo que provocó el accidente.
📷 @DiegoEGH pic.twitter.com/cKIX8Yu4pT
В результате ДТП с пассажирским автобусом на западе Мексики погибло 15 человек, ещё 20 получили ранения. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Отмечается, что в ходе движения автобус перевернулся и улетел в кювет.
Расследование инцидента продолжается.
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