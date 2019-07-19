В Мексике 15 человек погибли в ДТП с автобусом

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В результате ДТП с пассажирским автобусом на западе Мексики погибло 15 человек, ещё 20 получили ранения. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что в ходе движения автобус перевернулся и улетел в кювет.

Расследование инцидента продолжается.

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