В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео

В московском Шереметьево во время взлёта задымился лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind Airlines. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что около самолёта стоят пожарные машины, а у каждого из выходов можно увидеть надувные трапы для эвакуации. По информации одного из пассажиров, задымление началось во время разгона лайнера на взлётно-посадочной полосе. По предварительной информации, самолёт должен был вылететь в Ереван.

Как рассказали Лайфу пассажиры рейса, во время эвакуации на борту была небольшая паника у некоторых из пассажиров. Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Около получаса пассажиры прождали автобусов, которые отвезли их в терминал.

По данным табло аэропорта Шереметьево, вылет рейса в Ереван ожидается в 4:00.

Как сообщили РИА "Новости" в МЧС, во время эвакуации пострадало восемь человек.