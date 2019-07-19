В Пентагоне объяснили, почему США сбили иранский беспилотник

Беспилотник находился слишком близко к американскому военному судну, осуществляющему переход через стратегически важный объект.

ВМС США сбили беспилотный летательный аппарат (БЛА) в нейтральных водах Ормузского пролива в целях самообороны. Об этом сообщают в Пентагоне.

По информации ведомства, десантный корабль USS Boxer находился в международных водах, осуществляя переход через пролив.

— Беспилотный летательный аппарат с неподвижным крылом приблизился к Boxer и оказался на угрожающем расстоянии. Корабль принял меры по защите против БЛА для обеспечения безопасности корабля и его экипажа, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о сбитом кораблём ВМС страны иранском беспилотнике в Ормузском проливе. Иранская сторона в лице главы МИД Мохаммада Джавада Зарифа рассказала, что не располагает информацией о сбитом дроне.