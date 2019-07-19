Олимпийский чемпион продаёт свои медали, чтобы помочь близкому человеку

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Фото © Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

Спортсмен признался, что с наградами ему расставаться не тяжело, поскольку жизнь человека для него дороже металла.

Белорусский фристайлист Алексей Гришин продаёт золотую и бронзовую медали Олимпийских игр, чтобы помочь близкому человеку. Об этом он сообщает изданию tut.by.

Спортсмен рассказал, что одному из его близких предстоит операция, на которую нужны большие деньги.

Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет, — пояснил Гришин, отметив, что не представляет, сколько стоят медали на самом деле.

С наградами фристайлисту расставаться не тяжело, поскольку для него жизнь человека важнее металла.

40-летний Алексей Гришин — олимпийский чемпион 2010 года, также он завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде 2002 года. Кроме того, спортсмен является чемпионом мира 2001 года.

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