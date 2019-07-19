Олимпийский чемпион продаёт свои медали, чтобы помочь близкому человеку

Белорусский фристайлист Алексей Гришин продаёт золотую и бронзовую медали Олимпийских игр, чтобы помочь близкому человеку. Об этом он сообщает изданию tut.by.
Спортсмен рассказал, что одному из его близких предстоит операция, на которую нужны большие деньги.
— Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет, — пояснил Гришин, отметив, что не представляет, сколько стоят медали на самом деле.
С наградами фристайлисту расставаться не тяжело, поскольку для него жизнь человека важнее металла.
40-летний Алексей Гришин — олимпийский чемпион 2010 года, также он завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде 2002 года. Кроме того, спортсмен является чемпионом мира 2001 года.
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