Пассажир рейса в Ереван рассказал Лайфу о ЧП на борту: Салон задымился жёстко

По его словам, быстро эвакуировать всех пассажиров удалось благодаря чётким действиям экипажа.

На борту самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind Airlines, следовавшего в Ереван, во время задымления началась паника, однако эвакуация прошла быстро. Об этом Лайфу рассказал один из пассажиров рейса Оганес.

— Летели в Ереван, самолёт начал разгон, и резко салон задымился. Задымился жёстко. Все начали паниковать, орать, кричать. Пилот молодец: быстро среагировал и остановил вовремя самолёт, — рассказал Оганес.

По словам пассажира, в дальнейшем открылись аварийные выходы из самолёта, что позволило всем летевшим на борту вовремя эвакуироваться из салона. На место ЧП сразу прибыли пожарные, а пассажиры были сразу же привезены в терминал.

— Нам дали новый самолёт. Сейчас полетим ещё раз. Дай Бог, чтобы все долетели. Слава Богу, ни с кем ничего не произошло, все живы, — добавил Оганес.

Отметим, что сейчас все пассажиры находятся внутри резервного борта, на котором они вылетят в Ереван.

Напомним, во время взлёта в Шереметьево задымился лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind Airlines, на борту которого находилось 187 человек. По информации регионального главка МЧС, во время эвакуации пострадало восемь человек.