В Шереметьево уточнили количество пострадавших при ЧП с лайнером Nordwind

При эвакуации из салона самолёта Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines, следовавшего из Шереметьево в Ереван, пострадало пять человек. Об этом РИА "Новости" рассказала директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Отмечается, что один из них в дальнейшем был госпитализирован. Всем остальным была незамедлительно оказана медицинская помощь.

Напомним, во время взлёта в Шереметьево задымился лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind Airlines, на борту которого находилось 187 человек.