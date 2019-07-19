Опрос ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Украине

Большая часть жителей РФ (85%) полагает, что для России важно иметь дружеские отношения с Украиной. Информация об этом следует из опроса ВЦИОМ, передаёт РИА "Новости".

Согласно данным исследования, 35% россиян считают, что дружеские отношения между двумя странами важны, 50% — полагают, что "скорее важны", обратного мнения придерживаются 11% граждан РФ, а 4% — затруднились ответить.

Большинство россиян (68%) относятся к Незалежной хорошо, и только 21% опрошенных считает иначе.

Для почти трети россиян Украина представляется братской страной (30%), страной-соседом (28%). Только 12% граждан РФ воспринимают страну как источник угрозы.