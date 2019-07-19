Росавиация создала спецкомиссию по расследованию ЧП с "боингом" в Шереметьево

Росавиация создала специальную комиссию для расследования причин и обстоятельств ЧП с Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind Airlines в Шереметьево. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации. Комиссия приступила к работе, — говорится в сообщении.

В Федеральном агентстве также дали положительную оценку действиям командира корабля, который принял "обоснованное решение о прекращении полёта".

Напомним, во время взлёта в Шереметьево задымился лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind Airlines, на борту которого находилось 187 человек. По информации представителей воздушной гавани, в результате ЧП пострадало пять человек.

Один из пассажиров рейса Оганес Варданян рассказал Лайфу о том, что происходило на борту самолёта в момент ЧП.