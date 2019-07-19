Nordwind Airlines назвала "посторонний запах" причиной ЧП на борту "боинга"

Авиакомпания Nordwind Airlines назвала появившийся в салоне посторонний запах причиной ЧП с лайнером Boeing 737-800, следовавшим из Шереметьево в Ереван. Соответствующее сообщение перевозчика опубликовано на его официальном сайте.

— В 00:45 мск рейс № 4-477 Шереметьево — Ереван: при разбеге в пассажирском салоне появился посторонний запах. Экипаж прекратил взлёт и после освобождения взлётно-посадочной полосы и выключения двигателей организовал эвакуацию пассажиров (162 взрослых, 11 детей) по аварийным надувным трапам, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирам рейса были предоставлены питание и прохладительные напитки после их эвакуации.

Напомним, во время взлёта в Шереметьево задымился лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind Airlines. По информации представителей воздушной гавани, в результате ЧП пострадало пять человек.

Один из пассажиров рейса Оганес Варданян рассказал Лайфу о том, что происходило на борту самолёта в момент ЧП.