На Камчатке задержали чиновника по подозрению во взяточничестве

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника муниципального учреждения по благоустройству Петропавловска-Камчатского, подозреваемого в получении взятки на сумму более чем 2 млн рублей за протекционную деятельность. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Камчатскому краю.

— Подозреваемый в период с января 2018 года по апрель 2019 года получил взятку от директора одной из коммерческих организаций в виде денег в общей сумме более 2 млн рублей за оказание содействия данной организации при заключении муниципальных контрактов с возглавляемым им учреждением, — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, подозреваемый ограничивал доступ к участию в конкурсе конкурентам компании, чтобы не допустить снижения цены муниципальных контрактов.

В данный момент решается вопрос о заключении чиновника под стражу. Расследование дела продолжается.