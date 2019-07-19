Украина планирует приобрести у Польши списанные ракетные катера

Украина думает над приобретением у Польши списанных больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ. Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал", ссылаясь на источники.

Согласно информации издания, украинские ВМС уже осмотрели выставленные на продажу судна.

ORP Metalowiec и ORP Rolnik пополнили состав польских ВМС в 1980-х годах, а списали их в 2013-м, после чего их выставили на продажу за $210 тысяч. В январе 2019 года катера отбуксировали на судоремонтное предприятие.

За время простоя у ORP Metalowiec появились течи в машинном отделении: одна в 2016 году и ещё три — в 2018-м.