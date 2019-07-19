Пострадавшим в Иркутской области начали выдавать документы на покупку жилья

Первые шесть семей, а именно 20 человек, уже получили свидетельства для приобретения недвижимости.

В пострадавшем от паводка Тулуне началась выдача свидетельств, подтверждающих право граждан на выплаты для приобретения жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Правительства Иркутской области Руслана Болотова.

— Более 3 тыс. инструментальных обследований [пострадавших от паводка домов] проведено, за вчерашний день было подготовлено порядка 845 постановлений мэра [Тулуна], которые позволяют семьям обращаться в органы соцзащиты за получением выплаты на приобретение жилья, — говорится в сообщении.

Отмечается, что первые шесть семей, а именно 20 граждан РФ, уже получили соответствующие документы.

По словам министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, расчёт сумм выплат производится из установленных законодательством социальных норм. Так, одному гражданину положено 33 кв. м жилплощади, двум — 42 кв. м, трём — по 18 кв. м на человека при стоимости не более 45 тысяч рублей за один квадратный метр жилого помещения.

Документы позволяют получить жильё в любом городе Иркутской области. В частности, семья, которая первой получила свидетельство, планирует купить недвижимость в Иркутске.

Напомним, что ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ускорить процедуру предоставления материальной помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области.