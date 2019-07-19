В Конгресс США внесли проект о санкциях против россиян из-за украинских моряков

Члены Конгресса США внесли в палату представителей законопроект о введении санкций против сотрудников "службы безопасности России" из-за ареста украинских моряков после инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в распространённом заявлении конгрессменов.

Отмечается, что инициаторами выступили представители как Демократической, так и Республиканской партий США. По их мнению, санкции должны быть введены против "24 сотрудников ФСБ РФ" и действовать до момента освобождения 24 украинских моряков и трёх кораблей.

— Международное сообщество не должно оставаться в стороне, когда Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всём мире, — говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили границу России рядом с Керченским проливом. Российские пограничники остановили корабли и задержали моряков. На допросе нарушители признались в совершении провокации. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил им арест до конца октября.