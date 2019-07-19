Москву 19 июля вновь накроют дожди с ветром

В столичном регионе ожидается дождливая погода с температурой до 22 градусов со знаком плюс. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дневная температура в Москве составит 19–21 градус тепла, ночью похолодает до 13–15 градусов со знаком плюс.

В области днём столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла, а ночью — до 10 градусов.

В Московском регионе синоптики прогнозируют дожди, вероятность которых сохранится и в ночные часы. Ожидается юго-западный ветер 5–10 м/с, порывы которого могут достигнуть 17 м/с. Жёлтый уровень опасности сохраняется. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.