Ространснадзор проведёт внеплановую проверку Nordwind Airlines

Ространснадзор организует внеплановую проверку авиакомпании Nordwind Airlines после ЧП с лайнером Boeing 737-800 в Шереметьево. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель ведомства.

Отмечается, что проверка будет проведена на предмет соблюдения перевозчиком воздушного законодательства.

Напомним, в Шереметьево во время взлёта задымился лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind Airlines. По информации представителей воздушной гавани, в результате ЧП пострадало пять человек.

Один из пассажиров рейса Оганес Варданян рассказал Лайфу о том, что происходило на борту самолёта в момент ЧП.

Сейчас пассажиры направляются в Ереван резервным бортом.