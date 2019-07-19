Ространснадзор проведёт внеплановую проверку Nordwind Airlines

Ространснадзор организует внеплановую проверку авиакомпании Nordwind Airlines после ЧП с лайнером Boeing 737-800 в Шереметьево. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель ведомства.
Отмечается, что проверка будет проведена на предмет соблюдения перевозчиком воздушного законодательства.
Напомним, в Шереметьево во время взлёта задымился лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind Airlines. По информации представителей воздушной гавани, в результате ЧП пострадало пять человек.
Один из пассажиров рейса Оганес Варданян рассказал Лайфу о том, что происходило на борту самолёта в момент ЧП.
Сейчас пассажиры направляются в Ереван резервным бортом.
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