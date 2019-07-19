МВД возбудило дело после ДТП с шестью погибшими в Приморье

По факту ДТП с участием грузовика и минивэна в Приморском крае, где погибло шесть человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Дело открыто по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Максимальное наказание по данной статье может составлять до семи лет.

Напомним, 18 июля на трассе Артём — Находка — порт Восточный в Приморском крае произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля Toyota Wish, в результате которого погибло шесть человек.