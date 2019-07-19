Врачи оценили состояние Инны Чуриковой как тяжёлое

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Инна Чурикова. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Известную актрису перевели в отделение хирургической реанимации после госпитализации.

Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой, которую госпитализировали накануне прямо во время спектакля на сцене московского театра "Русская песня", оценивается как тяжёлое. В настоящее время она находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников справочной службы больницы.

Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое, — сказал собеседник агентства.

Как сообщал Лайф, народная артистка СССР Инна Чурикова упала во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве и получила травму. Ей потребовалась госпитализация. По предварительным данным, Инна Чурикова сломала два ребра в результате падения.

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