Пассажирский Boeing "ЮТэйра" экстренно возвращается в Сургут

Пассажирский Boeing авиакомпании "ЮТэйр" рейсом Сургут — Москва экстренно возвращается в аэропорт вылета. Об этом "Интерфакс" сообщает со ссылкой на воздушную гавань Сургута.
По предварительным данным, причиной стала неисправность самолёта, но не сообщается какая.
Напомним, это не первый инцидент с самолётами за сегодня. Так, в Шереметьево во время взлёта задымился лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind Airlines. По информации представителей воздушной гавани, в результате ЧП пострадало пять человек. А в Екатеринбурге вынужденно сел лайнер UTair.
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