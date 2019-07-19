Пассажирский Boeing "ЮТэйра" экстренно возвращается в Сургут

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Фото © Flickr / Anna Zvereva

Пассажирский Boeing авиакомпании "ЮТэйр" рейсом Сургут — Москва экстренно возвращается в аэропорт вылета. Об этом "Интерфакс" сообщает со ссылкой на воздушную гавань Сургута.

По предварительным данным, причиной стала неисправность самолёта, но не сообщается какая.

Напомним, это не первый инцидент с самолётами за сегодня. Так, в Шереметьево во время взлёта задымился лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind Airlines. По информации представителей воздушной гавани, в результате ЧП пострадало пять человек. А в Екатеринбурге вынужденно сел лайнер UTair.

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