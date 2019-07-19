Гройсман обвинил Порошенко в вечерних разговорах с Медведчуком

Ранее бывший глава Незалежной утверждал, что больше не проводит встречи с украинским политиком.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко находится в "абсолютном диалоге" с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман в эфире местного новостного телеканала "1+1".

По его мнению, политики регулярно беседуют.

— Я точно знаю, что он [Порошенко. — Прим. Лайфа] в абсолютном диалоге с Медведчуком, они общаются по вечерам, координируются и будут это делать дальше, — сказал премьер.

Гройсман видит в этих разговорах, если они и есть, некую угрозу и опасность.