Около 30 рейсов задерживают в московских аэропортах

Около 30 рейсов задержаны в московских аэропортах, а ещё пять — отменены. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, в столичном Шереметьево задержано семь рейсов, во Внуково — десять, а в Домодедово задержано 12 и пять отменено.

Сегодня в столице снова дожди и ветер, порывы которого могут достигнуть 17 метров в секунду. Кроме того, ночью в Шереметьево во время взлёта задымился лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind Airlines. Пассажиров и членов экипажа эвакуировали по надувному трапу.