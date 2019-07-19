Депздрав призвал россиян петь песни для укрепления иммунитета

Также вокал положительно влияет и на нервную систему, в частности помогает избавиться от эмоционального напряжения.

Московский Депздрав рекомендует регулярно петь, чтобы улучшить вентиляцию лёгких и сделать свой организм более устойчивым к простудным заболеваниям. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова.

Эксперт пояснил, что во время пения человек быстро вздыхает и долго выдыхает, что приводит к тому, что в крови увеличивается концентрация углекислого газа. Это, в свою очередь, способствует активации иммунной системы, а значит, человек становится менее восприимчив к простудным заболеваниям.

— Конечно, само по себе занятие пением не может стать альтернативой медикаментозному лечению заболеваний, таких как хронический бронхит, пневмония и бронхиальная астма, — подчеркнул Тяжельников.

Однако при регулярном пении улучшается вентиляция воздуха в лёгких, что способствует общему укреплению здоровья. Также вокал положительно влияет и на нервную систему, в частности, пение в дружеской компании повышает устойчивость к стрессу и усиливает позитивное эмоциональное состояние.

— [Пение] стимулирует выработку в мозге гормона радости — эндорфина, который благоприятно влияет на центральную нервную систему человека, помогает избавляться от стресса, вызывает удовлетворение, улучшает внимание, активизирует жизненный тонус, интеллектуальную активность, — заключил специалист.

Ранее Лайф писал, что минута смеха не только благоприятно сказывается на настроении человека, но и приводит к снижению уровня сахара в крови у больных диабетом, равноценна длительной антистрессовой релаксации и даже повышает иммунитет.