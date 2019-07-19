В Московском зоопарке родился птенец розового пеликана

В ближайшее время посетители смогут понаблюдать, как он вместе с родителями плавает на территории зоосада в пруду рядом с Турьей горкой.

Птенец розового пеликана родился в Московском зоопарке. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в "Инстаграме".

— Сейчас он одет в тёмный, почти чёрный пух. Постепенно у него начнёт расти светло-коричневое оперение. Розовую окраску эти птицы приобретают на третий год жизни, — отметили в зоопарке.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, розовые пеликаны содержатся в учреждении с 1988 года, а первый птенец появился на свет лишь в 2013 году. В этом году малыш вылупился в гнезде, которое было сооружено на пруду.

— До этого пеликаны в Московском зоопарке размножались ближе к зиме во внутреннем помещении, — цитирует Акулову портал мэра и Правительства Москвы.

В ближайшее время посетители смогут понаблюдать, как молодой пеликан вместе с родителями плавает на территории зоосада в пруду рядом с Турьей горкой. Стоит отметить, что розовые пеликаны занесены в российскую Красную книгу как исчезающий вид.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке родился ягнёнок голубого барана.