СК показал последствия взрыва цистерны в колхозе под Тверью, где погиб человек

Скончался 26-летний работник предприятия, ещё двое — 16-летний подросток и 33-летний местный житель — получили ранения.

Один человек погиб, ещё двое пострадали в результате воспламенения металлической ёмкости с топливом и последовавшего хлопка на территории колхоза "Авангард" в Тверской области. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным следствия, днём 18 июля во время ликвидации возгорания цистерны с дизельным топливом скончался 26-летний работник колхоза. С телесными повреждениями в больницу были доставлены 16-летний и 33-летний жители деревни Овинищи, которые были рядом с ёмкостью в момент пожара.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о гибели сварщика при взрыве цистерны из-под бензина в Татарстане.