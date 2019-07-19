В квартире Ижевска нашли мумию умершего пять лет назад мужчины

В квартире одного из многоэтажных домов в Ижевске обнаружено тело умершего пять лет назад мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Удмуртской Республике.

При вскрытии квартиры в доме по улице Девятого Января были обнаружены останки мужчины 1966 года рождения. Тело нашли сотрудники организации, которая занимается проверкой исправности газового оборудования.

Следствие установило, что мужчина проживал в квартире один. Признаков насильственной смерти не обнаружили. При этом, согласно предварительным подсчётам, смерть наступила пять-шесть лет назад.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов опрашивают соседей погибшего и устанавливают обстоятельства и детали происшествия. Также проводится судебно-медицинская экспертиза.