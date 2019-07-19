В Екатеринбурге восстановят испорченную работу Покраса Лампаса

Ремонт пешеходного перехода проводился по обращениям жителей Орджоникидзевского района.

Работа уличного художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге будет восстановлена. Об этом Лайфу рассказали в мэрии города. Картину, созданную в рамках фестиваля уличного искусства Stenograffia, закрасили коммунальные службы.

— Администрация Екатеринбурга разобралась в сложившейся ситуации. Виновные будут наказаны. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко проведёт оперативное совещание по данному инциденту сегодня днём, — сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт пешеходного перехода проводится по обращениям жителей района. Тем не менее в мэрии отметили, что произошедшее недопустимо. Арт-объект на площади является совместным подарком администрации города и команды проекта Stenograffia жителям Орджоникидзевского района.

На картине Покраса Лампаса изображён крест с использованием красного, чёрного и серебряно-серого цветов. Также в работе отражён отрывок из манифеста Казимира Малевича.