Путин поздравил с юбилеем худрука Московского театра сатиры Ширвиндта

По словам главы государства, ему удаётся делать невозможное: и руководить коллективом, и выступать на сцене, и сниматься в кино.

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Ширвиндт пользуется высоким профессиональным признанием и искренними симпатиями зрителей.

— Вам удаётся, казалось бы, невозможное — руководить коллективом Театра сатиры, играть на его знаменитой сцене, сниматься в кино, преподавать в Щукинском училище, активно заниматься общественной деятельностью, — говорится в телеграмме.

Путин также отметил, что худрук Театра сатиры успевает делать всё на отлично и продолжает легендарные традиции, которые были заложены основателями российской театральной школы.