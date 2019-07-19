Путин поздравил с юбилеем худрука Московского театра сатиры Ширвиндта

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что Ширвиндт пользуется высоким профессиональным признанием и искренними симпатиями зрителей.
— Вам удаётся, казалось бы, невозможное — руководить коллективом Театра сатиры, играть на его знаменитой сцене, сниматься в кино, преподавать в Щукинском училище, активно заниматься общественной деятельностью, — говорится в телеграмме.
Путин также отметил, что худрук Театра сатиры успевает делать всё на отлично и продолжает легендарные традиции, которые были заложены основателями российской театральной школы.
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