При крушении самолёта в горах Австрии погибло три человека

Причины падения воздушного судна возле границы с Германией на сегодняшний момент не установлены.

В результате крушения легкомоторного самолёта в тирольских Альпах погибло по меньшей мере три человека. Об этом сообщает немецкая провинциальная ежедневная газета Tiroler Tageszeitung.

AUSTRIA: Piccolo aereo si schianta sui Monti Wetterstein nel comune di Leutasch in Tirolo: 3 morti pic.twitter.com/DuLRk7uMA5 — BreakingItalyNews (@BreakingItalyNe) 18 июля 2019 г.

Инцидент произошёл около границы с Германией. Согласно информации местной полиции, самолёт врезался в скалу Лейташер на высоте около 2300 метров, после чего полностью сгорел. На снимках с места событий можно увидеть горящие обломки самолёта.

Личности трёх жертв до сих пор не известны. По словам правоохранительных органов, погибшие, скорее всего, итальянцы.

Кроме того, до сих пор не известны тип летательного аппарата и причины его крушения. Метеорологический фактор вряд ли сыграл в инциденте какую-то роль, отметили в местных СМИ, поскольку на момент аварии погодные условия были хорошими.